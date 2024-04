La vera sfida dei baby viola: conquistare la prima squadra

Montiel faceva parte della rosa nel 2018-’19: di quella squadra è rimasta "solo" la plusvalenza mostruosa fatta con la vendita di Vlahovic alla Juventus. Si sono persi per strada, tra gli altri, Brancolini (una presenza in viola), Niccolò Pierozzi (2) ed Edoardo Pierozzi (zero, attualmente al Cesena). Ancora meno la società ha raccolto nelle stagioni successive, a partire dal 2019-’20, conclusa con un'altra Coppa Italia con protagonisti Distefano, Krastev, Spalluto. Due presenze (di Distefano) in prima squadra per calciatori ormai più che ventenni sparsi in prestito tra Serie B e Lega Pro. Stesso destino della classe successiva, quella di Lucchesi, Amatucci, Bianco e Favasuli, tutti in prestito in B. Intrappolati spesso in giri di prestiti che finiscono per spingerli lontano dagli occhi del club, in pochi dei talenti ammirati a Firenze nell'ultimo quinquennio sono stati protagonisti al Franchi. Il problema del passaggio dalle giovanili alla prima squadra non è solo dei viola (che in rosa hanno comunque alcuni prodotti locali come Kayode, Ranieri e Sottil), ma è indicativo di come uno dei club più vincenti negli ultimi anni a livello di giovanili sia ad oggi la sesta squadra più anziana in Serie A per età media. La speranza è che i vari Tognetti, Biagetti, Rubino (neo-campioni d'Italia) possano scrivere un futuro diverso.