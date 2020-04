La UEFA spinge per la ripresa: con i play-off. Gravina favorevole, i club…

Non c’è solo il dibattito interno al nostro calcio, la Federazione europea, guidata da Aleksander Ceferin, lavora ad alcune disposizioni comuni per tutto il calcio continentale. Come riporta la Repubblica, in edicola oggi, la UEFA preme per fissare la data entro la quale i campionati dovranno essere terminati: si parla sempre più insistentemente del 3 agosto. Obiettivo è quello di poter concentrare ad agosto tutte le coppe europee. E per quanto riguarda le prossime competizioni continentali? Per evitare un classifica in proiezione, con il calcolo della media punti (in quel caso Verona in EL, a scapito del Milan ndr), la UEFA pensa di offrire una scappatoia alle singole federazioni. Quale? Terminare la stagione con dei play-off, a patto che ciò venga comunicato entro il 25 maggio. Se l’idea non dispiace al n°1 della FIGC Gravina, c’è da registrare l’ostacolo proveniente dalle reti detentrici dei diritti di trasmissione: Sky e DAZN. Se la stagione dovesse concludersi anzitempo, avverte il quotidiano, senza raggiungere le 380 partite previste negli accordi, i broadcaster avrebbero la possibilità di non onorare il contratto, per poi negoziare da zero una nuova tariffa, assai più conveniente. Un altro problema per i club, chiarisce Repubblica, è rappresentato dagli ingaggi dei giocatori che, qualora la stagione terminasse nei tempi previsti, sarebbero costretti a pagare per intero.

Nel frattempo c’è ancora incertezza sulla ripresa degli allenamenti