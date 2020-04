Allenamenti individuali: ministro indica il 4 maggio, ma quanti problemi per le partite

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ieri ha detti che nei prossimi giorni si vedrà con Roberto Speranza, ministro della salute, per parlare dell’eventuale ripartenza degli allenamenti. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, le informazioni che filtrano dagli ambienti governativi vanno verso il sì alla ripresa a partire dal 4 maggio, a condizione di allenarsi in forma individuale e rispettando il distanziamento. Per il dopo c’è un problema perché il prossimo decreto non potrà dire sì alle partite. Gravina, presidente della Figc, intanto attende una risposta sugli allenamenti. I club cercano di capire se ha un senso imbarcarsi in un percorso così complicato. La fase del gruppo squadra radunato in un luogo chiuso per evitare contatti con l’esterno dovrebbe cominciare senza chiarezza sulle date. E’ probabile che non ci saranno novità almeno fino al 10-12 maggio, quando si studierà un nuovo dpcm che aggiornerà la situazione. Potrebbe essere strategico nell’attesa anche di posticipare la ripartenza degli allenamenti, per esempio a metà maggio. Il problema resta la possibilità di un nuovo contagio. Cosa fare in caso di positività con il resto del gruppo squadra? Un caso sanitario e legale di non facile soluzione. Una squadra in quarantena potrebbe a quel punto rappresentare uno stop definitivo.