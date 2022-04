La Uefa mette fuorigioco i club italiani: Fiorentina quasi in regola

La Uefa è stata chiara: i costi non devono superare il 70% dei ricavi. La Fiorentina sarà in regola nel giro di 3 anni

La Uefa ha deciso, dalla prossima stagione il fair-play finanziario subirà una netta trasformazione. Infatti, i club dovranno seguire criteri ben precisi: il costo della squadra non dovrà superare il 70% dei ricavi. Le squadre avranno tre anni di tempo per raggiungere questa soglia, con la percentuale che andrà ad abbassarsi anno dopo anno.

Il Corriere dello Sport ha analizzato i bilanci dei club italiani per capire chi rientrerebbe e chi no in questi parametri. L'Atalanta è l'unica società a rispettare al pieno questo criterio, con Milan e Fiorentina pronte a rientrarci nel giro di 3 anni. Per quanto riguarda Inter (105%). Juventus (107%), Napoli (114%) e Roma (131%) la situazione è davvero complicata. Indubbiamente la Serie A si vedrà costretta a ridurre i costi, ma soprattutto ad aumentare i ricavi, situazione essenziale visto le nuove indicazioni della Uefa.