La Uefa e il governo greco preparano la finale. Il diktat è chiaro: “zero rischi”

Atene si prepara a una notte in cui gli sguardi di tutta Europa si poseranno su di lei. Il diktat è chiaro: “zero rischi”. A costo di compromettere la libertà dei 30mila che saranno presenti all'Opap Arena. Vale soprattutto per i più di 9mila viola: il ritrovo è fissato a sud-ovest dell'Oaka, palazzetto del Panathinaikos, nei pressi del quale la Uefa ha predisposto il Fiorentina Fan Meeting Point; da lì partiranno navette ad hoc che porteranno all'ingresso del parco Nea Filadelfia, poi un breve tragitto a piedi prima di arrivare all'Opap Arena. Il percorso studiato per i supporter dell'Olympiacos è ovviamente diverso e dovrebbe garantire l'impossibilità di entrare in contatto da parte delle due tifoserie. E intorno a loro cosa vedranno i tifosi viola? Una città blindata, con le principali strade che, fino a due chilometri dallo stadio, saranno chiuse per ventiquattro ore a partire dalle 6 di mercoledì mattina. Nel quartiere di Nea Filadelfia in particolare massima allerta: a cominciare dalla mattina del match-day sarà possibile stazionare nei pressi dell'Opap solo se muniti di biglietto. Il piano “zero-rischi” implica anche lo scongiurare che a ridosso dell'evento possano comparire anche i tifosi di “casa” dell'Aek o quelli del Pana per evitare quanto successo a Berlino. Gialloneri e biancoverdi, che sui social hanno già espresso pieno sostegno alla Fiorentina, dovranno limitarsi a tifare viola da casa. A proposito di viola, meglio evitare di indossare maglie o sciarpe della Fiorentina in alcune zone, su tutte Il Pireo, casa dell'Olympiacos. Sarà un'Atene con tanti occhi puntati, per una prova del nove per un movimento calcistico additato come tra i più violenti d'Europa. La Uefa e il governo greco ci arrivano però preparati. Lo riporta il Corriere dello sport.