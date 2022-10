La tribuna a Ciccio Rialti e il continuo ritardo di Firenze: così non va bene

Sono passati più di due anni dalla scomparsa di Alessandro Rialti. Per Sandro, che a Firenze per gli amici era “ Ciccio” e basta, è stato organizzato un premio che ogni stagione va al miglior cronista under 45 al seguito della Fiorentina. Non solo però, l’Associazione Stampa Toscana e l’Unione Stampa Sportiva Toscana, attraverso i presidenti Sandro Bennucci e Franco Morabito, si sono rivolti alla Fiorentina e al Comune di Firenze per intitolare a Ciccio la tribuna stampa del Franchi, così come anni prima era stata intitolata a Manuela Righini, una delle migliori croniste fiorentine di tutti i tempi, la sala stampa dello stesso stadio.