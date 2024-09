La trasformazione di Kean, ma 6 partite sono ancora poche per giudicare

Nonostante sei partite siano poche per dichiarare il recupero completo di un talento che rischiava di perdersi, i segnali di inversione di tendenza sono evidenti. Dopo aver lasciato la Juventus, dove ha militato per oltre 14 anni, Kean ha trovato a Firenze un contesto che ha permesso la sua crescita. I suoi numeri sono migliorati significativamente: i tiri in porta, ad esempio, sono passati da zero nei sei mesi finali con la Juventus a una media di due a partita nelle prime cinque gare con la Fiorentina.