La trasferta del Maccabi Haifa a Firenze comporta misure di sicurezza straordinarie

Ore impegnative anche per le forze dell’ordine in vista della partita di Conference League. L’arrivo del Maccabi Haifa e dei suoi sostenitori ha imposto agli apparati di sicurezza una serie di misure di precauzione straordinarie, visto il contesto internazionale incandescente. Ecco allora che la trasferta della squadra israeliana sarà seguita passo dopo passo da un massiccio servizio di sicurezza. Particolare attenzione, poi, anche all’ingresso dello stadio, con controlli che si annunciano ferrei e dunque più lunghi rispetto al consueto. C’è inoltre la questione dell’aperto sostegno di parte di tifosi della curva (e non solo) alla causa palestinese: probabile che qualcuno cerchi di raggiungere gli spalti proprio con la bandiera palestinese, sfidando il regolamento dello stadio che vieta l’ingresso di bandiere non legate alle squadre in campo. Fuori dal Franchi, secondo fonti di polizia, potrebbero esserci volantinaggi e manifestazioni improvvisate, sempre a sostegno del popolo palestinese e contro l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, motivo per cui i controlli delle forze di polizia si concentreranno anche su questo, per evitare incroci potenzialmente rischiosi con i sostenitori del Maccabi Haifa. Allo stadio potranno entrare solo tifosi residenti in Toscana o possessori della tessera del tifoso. Impegnato un numero di steward doppio rispetto alle partite di campionato o coppa, con il compito tra gli altri di bloccare l’accesso al parterre di tribuna e di maratona, chiusi in quanto più vicini al terreno di gioco. All’ingresso anche metal detector ad ogni accesso di tribuna, curva Fiesole e Maratona. Misure viste in poche occasioni a Firenze nel corso degli ultimi anni, considerate necessarie nonostante l’assenza di specifici segnali di allarme. Lo riporta la Repubblica.