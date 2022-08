La terza è sempre più difficile? Figuriamoci la quinta. Serve gara da fenomeni

La Nazione in edicola oggi scrive che contro il quadratissimo Napoli di Spalletti ci vorrà una partita da fenomeni, che la Fiorentina ha nelle sue corde. Spalletti sa che Italiano è capace di sorprendere con la formazione ed è pronto a reagire. Se la terza partita in un ciclo di gare ravvicinate è la più difficile, figuriamoci la quinta, mettendo insieme le due sfide per affacciarsi splendidamente ai gironi di Conference League. Amrabat tornerà a fare il metronomo, mentre Maleh potrebbe finalmente riposare lasciando spazio a Mandragora, contro la squadra della sua città. E Barak potrebbe partire subito titolare dato che si è allenato con i suoi ex compagni del Verona fino al trasferimento in viola.