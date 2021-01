La tentazione FR7-Callejon prende corpo. E Pulgar va in campo a discapito del mercato

Può la Fiorentina permettersi la coppia Ribery-Callejon dietro a Vlahovic? Se lo chiede La Nazione, che scrive che l’idea ha preso corpo nelle ultime ore e verrà proposta a Napoli sotto gli occhi del presidente Commisso, che potrebbe anche intercedere per l’azzurro Demme (SCHEDA). Il margine sul terzultimo posto va consolidato, Prandelli si affida a Pulgar che pure sembrava sul piede di partenza ma che non se ne andrà fino a quando la Fiorentina non avrà la certezza di poterlo sostituire. Insomma, la parola d’ordine è equilibrio, perché il Mister ha fatto capire che la squadra sta venendo fuori da problemi profondi, e sbilanciarla è un rischio che non si può prendere.

La nostra analisi: insistere sulla qualità, ma a che prezzo?