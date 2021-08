La supremazia viola muore dopo 17 minuti. Italiano paga la difesa alta

Sotto il profilo tattico, la Fiorentina sembra essere più strutturata. Ma la difesa alta costa la partita a Italiano

Anche La Gazzetta dello Sport fornisce la propria visione del debutto in campionato della Fiorentina. La prima svolta della gara persa 3-1 in casa della Roma è l’espulsione di Dragowski per un fallo fuori area su Abraham dopo soli 17 minuti. Posizione laterale, l’arbitro Pairetto la giudica chiara occasione da gol, resta al limite. I viola si lamentano, ma muore in quel momento la supremazia dell’avvio quando governano meglio il match. La Fiorentina nei momenti del cambio (fuori Callejon) si scolla e la Roma passa: il vantaggio di Mkhitaryan dopo pochi minuti dal rosso è al limite dell’offside, ma nasce dalle disattenzioni altrui, partendo da un controllo sbagliato di Vlahovic.