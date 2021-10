La strategia bianconera: Ramsey lascia il posto a…Vlahovic!

Ecco la strategia bianconera per portare Dusan Vlahovic a Torino. Passa tutto da Aaron Ramsey e la sua cessione

Dusan Vlahovic sta diventando più di un sogno in casa bianconera. Come riportato da Tuttosport, la Juventus ha intenzione di fare un tentativo importante per portare il serbo a Torino già a Gennaio. L'operazione potrebbe prendere il via grazie all'addio di un centrocampista bianconero, Aaron Ramsey .

Infatti, il gallese non ha mai convinto in questi due anni e mezzo di Juventus e la società bianconera vorrebbe liberarsi dal suo pesante ingaggio: 14 milioni lordi. Il Newscastle sarebbe molto interessato al giocatore e in caso di partenza a Gennaio la Juventus si fionderebbe su Vlahovic. Il serbo chiede 12 milioni lordi a stagione, cifra che non andrebbe ad appesantire i conti già in rosso della Juventus. Ecco quindi che in casa bianconera, il nome Vlahovic sta diventando sempre di più una certezza.