Il rilancio viola passa dai piedi di Castro: così fece “piangere” Italiano

Il futuro della Fiorentina passa dai piedi di Gaetano Castrovilli. Italiano lo sa, il suo potenziale lo ha già sperimentato sulla sua pelle

Il grande assente di questo inizio campionato in casa viola è Gaetano Castrovilli. Il centrocampista azzurro, anche per una condizione fisica non all'altezza e importanti problemi fisici, non è riuscito a inserirsi al meglio negli schemi di Italiano. Nonostante ciò, l'ex tecnico dello Spezia punta fortemente sulle sue abilità perché sa che dai suoi piedi può passare il rilancio di questa Fiorentina.