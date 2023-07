La strada per il Franchi, osservando Venezia: il piano di Palazzo Vecchio

La Nazione si sofferma sul futuro del Franchi, tema sempre più caldo. Infatti, Palazzo Vecchio è in attesa di capire se quei 55 milioni del PNRR potranno essere ottenuti o meno. Nardella è sempre a colloquio con Fitto e Abodi, ma le certezze per adesso sembrano essere soltanto due: la prima è che il Franchi non riceverà altri finanziamenti e la seconda, quindi, è che il Comune dovrà trovare altre fonti di finanziamento che non sia il ministero della cultura. Il Franchi ha già ricevuto 95 milioni ( 140 con il rincaro dei prezzi) e il Governo fa sapere che non vuole fare eccezioni, visto che la cifra supera ampiamente quella riservata per lo stadio del Venezia. Insomma, Palazzo Vecchio deve trovare una via alternativo che in questo momento sembra essere questa: verranno finanziate altre opere che gravano sul Comune e i soldi spesi verranno stornati e spesi per lo stadio Franchi. Un po' come è successo a Venezia.