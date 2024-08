La storia la fa Gudmundsson: dal Genoa è arrivato il colpo più caro di sempre

Un'operazione lunga e complessa, dalla quale il club ligure può ottenere in totale 28,5 milioni: 8 per il prestito, il resto da riscatto ed eventuali bonus

Il centrocampista offensivo Albert Gudmundsson è (finalmente) un calciatore della Fiorentina. Come racconta il Corriere dello Sport, la società gigliata voleva l'islandese a tutti i costi, e prova ne sia quanto sarà disposto a pagare il club di Rocco Commisso per essersi assicurato l'ormai ex Genoa, sogno proibito lo scorso gennaio, sogno realizzato quest’estate: 28,5 milioni. Il tutto sommando tra parte fissa (prestito oneroso), parte variabile (riscatto obbligato a determinate condizioni) e parte aggiuntiva (bonus), con l’ultima a fare la differenza sul piatto della bilancia. E se 28,5 saranno, Gudmundsson diventerà l’acquisto più oneroso nella storia della Fiorentina prendendo il posto proprio di Nico Gonzalez, in una staffetta, allora, non solo tecnica. Sempre lo stesso quotidiano sportivo lancia un'ulteriore curiosità: appena l'attaccante argentino lascerà Firenze, il numero 10 passerà sulle spalle proprio di Gudmundsson.