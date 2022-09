La storia di Ranieri, da escluso a titolare in Europa

La parabola di Luca Ranieri con la Fiorentina di Italiano è qualcosa da raccontare. Come sottolinea la Nazione, il difensore è tornato da Salerno con zero possibilità di rimanere a Firenze. Infatti, il mister viola non l'ha considerato a Moena e l'ha lasciato a Firenze durante la tournée in Austria. Poi, qualcosa è cambiato. Non arriva un nuovo centrale, Nastasic parte e la trattiva con la Salernitana si blocca. Così, Ranieri è diventato il quarto centrale della Fiorentina e oggi esordirà dal primo minuto in Europa. Una bella storia, con la speranza che ci sia un lieto fine.