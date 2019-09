Il brutto episodio avvenuto durante la festa della Curva Fiesole ha risonanza sui quotidiani nazionali. E su La Stampa di oggi troviamo un commento a firma Antonio Barillà, ecco alcuni passaggi:

(…) Una minoranza, certo, che però avvelena il clima e macchia l’immagine di una città e di una tifoseria, come l’anno scorso quando apparvero, nei pressi dello stadio, scritte offensive contro Gaetano Scirea. Alla festa era presente Joe Barone, rappresentante della società, accompagnato all’ex capitano Dario Dainelli: sicuramente non si sarà reso conto dell’accaduto, però farà bene a riflettere e coinvolgere il presidente Rocco Commisso, il cui primo appello («Fate i bravi») è stato clamorosamente calpestato. Ha promesso, il nuovo patron viola, di prendere le distanze da certi cori beceri, orgoglioso di dare l’esempio: «Nessun presidente italiano lo ha fatto? Lo faccio io». Adesso ha l’occasione, si faccia sentire oltre la retorica, sfrutti l’onda di entusiasmo che ha saputo sollevare, isoli gli imbecilli, dia una mano a individuarli. Un buon segnale è il comunicato del club (LEGGI QUI). Buono, non sufficiente.