Cori sull’Heysel alla festa della Fiesole, la Fiorentina condanna

In rete, nella giornata odierna, è apparso un video girato alla festa della curva Fiesole in cui si sentono cori irrispettosi sull’Heysel. Come riportato da Gazzetta.it, la Fiorentina ha puntualmente risposto condannando fermamente l’accaduto:

Fin dal primo giorno il presidente Commisso è stato chiaro: no a cori offensivi, violenti e razzisti. Dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno cercato di guastare quella che era semplicemente una festa del nostro tifo