La squadra gira, Maleh cresce. Il centrocampista vuole prendersi la Fiorentina

A segno l'ultima volta che ha incrociato la strada della Salernitana: Maleh si gioca un posto dall'inizio in vista di sabato

Finalmente è arrivato. A 23 anni, 3 mesi e 13 giorni, nel "lunch match" di domenica scorsa - si legge su La Gazzetta dello Sport - Youssef Maleh ha segnato il primo gol in Serie A della sua carriera. Si tratta di un bel salto di qualità da parte del centrocampista italo-marocchino, frutto di una rincorsa lunga una vita intera: dalle giovanili del Cesena all'esordio da professionista in prestito al Ravenna, dalle due stagioni eccellenti con il Venezia alla chiamata di lusso della Fiorentina. In due righe, la storia calcistica del giocatore al servizio di Vincenzo Italiano è più o meno questa, con i sacrifici e le scommesse accettate per far progredire una carriera che ora pare tanto al momento dell'affermazione. Senza dubbio il 23enne viola ha bisogno di tempo per crescere, ma intanto sta sgomitando con qualità per convincere il proprio allenatore che un posto in campo, lui, se lo merita. Nelle 16 giornate di campionato finora disputate, Maleh è rimasto seduto in panchina soltanto in cinque occasioni, poi tre maglie da titolare e tanti ingressi in campo nel secondo tempo.