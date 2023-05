La spinta dei tifosi: a Basilea non basterà la capienza del settore ospiti!

Altro che 1800, che è la capienza del settore ospiti dello stadio del Basilea: in Svizzera, trasferta relativamente comoda per i tifosi viola dopo quelle di Braga, Sivas e Poznan, ci saranno oltre duemila cuori viola. E' quanto ha raccolto La Nazione, che spiega che anche qualche altro seggiolino del St. Jakob Park sarà gigliato. Chi arriverà a Basilea già oggi, chi domani, chi ha preferito organizzarsi con aereo o treno. E nel frattempo vanno avanti le operazioni di vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia, che adesso è libera per tutti: superata quota 20mila, molti si muoveranno in macchina e il tifo organizzato ha messo insieme 20 pullman, meno rispetto alla richiesta iniziale ma comunque un buon numero. Si era provato ad allestire anche un treno, ma tutto è crollato alla richiesta di fidejussione.