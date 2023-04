La spinta dei 4000 a Cremona e il ritorno dei big 3

Il Corriere Dello Sport evidenzia quale sarà l'atmosfera allo Zini. Saranno infatti 4000 i tifosi viola che sosterranno la squadra. Con annessa coreografia già preparata. La loro spinta sarà importantissima per la squadra. Italiano invece pensa alla formazione. Ci sono i ritorni di Milenkovic, Gonzalez e Amrabat. I big 3 rimasti in panchina all'inizio contro l'Inter. Con davanti il solito Cabral che partirà titolare, visto che Jovic ancora non è in condizione.