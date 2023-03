La sosta prima della tempesta: basta Franchi, adesso parla il campo

Il Corriere dello Sport si sofferma sul gruppo di Italiano. La sosta ha interrotto un momento positivo in casa Viola, ma Italiano ha sfruttato questo periodo per staccare mentalmente e recuperare i suoi giocatori. In questi giorni però, si è parlato tanto di stadio e la cosa potrebbe destabilizzare l'ambiente. Aprile è alle porte e la Fiorentina è chiamata ad un tour de force non indifferente. Nove partite in cui la Fiorentina si gioca una finale di Coppa Italia e una semifinale di Conference League, più cinque turni di campionato che possono determinare o un piazzamento da Europa o un piazzamento nella pancia della classifica dove c’è poca gloria.