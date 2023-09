La sosta aiuta Italiano. Jack e Arthur al 100% per tornare a stupire

La sosta può essere un'arma a doppio taglio per le squadre. Ma stavolta per la Fiorentina sembra capitata nel momento giusto. Italiano a San Siro er stato tradito dalla condizione fisica precaria di alcuni suoi titolarissimi. Come Jack Bonaventura e Arthur, i due perni del centrocampo viola. La Fiorentina per il secondo anno di fila ha disputato i playoff di Conference, e giocato più di tutti, un calo era prevedibile. Oltre a rigenerare il duo la sosta servirà ad Italiano per recuperare i due infortunati Ikoè e Barak. Infine c'è anche Maxime Lopez che scalpita, ma per vederlo bisognerà aspettare la sfida contro il Genk in coppa. Fonte La Nazione