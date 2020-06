La Soprintendenza replica a Nardella: “No all’abbattimento delle curve del Franchi”

“Andrò avanti ad oltranza nei confronti di Soprintendenza, Beni Culturali, Governo e Parlamento, i vincoli sugli stadi storici sono assurdi”. Dario Nardella ha tirato pesantemente in ballo le istituzioni rilanciando, ieri, l’idea del restyling del Franchi con annessa cittadella dello sport a Campo di Marte. Una linea che trova però l’ennesima replica da parte del soprintendente Andrea Pessina, che attraverso La Repubblica conferma il no all’abbattimento delle curve: “Una demolizione massiccia non mi troverà mai d’accordo. Occorre cambiare il progetto”. Il sindaco di Firenze spera che l’emendamento al Dl semplificazione a cui il Pd lavora in Parlamento (manca un’intesa coi 5Stelle) possa ovviare a questo scoglio. PESSINA NEL MIRINO ANCHE DEI TIFOSI: LO STRISCIONE SFOTTO’