FOTO VN – striscione ironico al Franchi: “Visita guidata scale elicoidali, tour operator Pessina”

Uno striscione ironico è comparso intorno a mezzanotte sulle cancellate della Maratona allo stadio Franchi, come potete vedere nella foto di Violanews.com. “Visita guidata per le scale elicoidali. Tour operator Dott. Pessina” il testo accompagnato da una freccia che indica una delle fatidiche scale che impediscono a Rocco Commisso di restaurare in libertà l’impianto sportivo di Campo di Marte. La Soprintendenza infatti, guidata proprio da Andrea Pessina che viene citato nel messaggio, ritiene le scale e la torre di Maratona di rilevanza storica e significative dell’architettura del Novecento. Oggi, alle 12.30, il sindaco di Firenze Dario Nardella terrà una conferenza stampa sul tema stadio dalla quale potrebbero emergere novità interessanti.

Ma nelle scorse notti erano comparsi altri striscioni.