La soluzione di Renzi: 55 milioni su altro e per il Franchi una vecchia scelta

Oggi alle 16.30, Matteo Renzi presenterà la sua opzione per salvare i 55 milioni del Pnrr e al tempo stesso tenere viva la possibilità di vedere un restyling al Franchi. Per il senatore vorrebbe far reindirizzare quei fondi sul progetto dell’ex caserma Lupi di Toscana, la più grande operazione di residenza sociale in termini di metri quadri, numero di alloggi e servizi per i residenti. Mentre per quanto riguardo il Franchi, Renzi sottolineerà la possibilità di tornare al progetto "Casamonti" con l'abbattimento delle curve. Anche se il vincolo non permetterebbe un intervento del genere. Lo sottolinea La Nazione.