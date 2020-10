La solita Fiorentina: gestire i risultati è diventata un’utopia

Missione compiuta, turno superato, vittoria archiviata. Certo, ma la Fiorentina è la solita, e purtroppo, scrive la Nazione, ci siamo abituati: due gol di vantaggio che dovrebbero preludere ad una partita tranquilla, invece l’avversario cresce e ci crede, mettendo all’angolo i viola. La squadra si incarta e soffre, come soffre il presidente Commisso, che ha deciso di rimanere in hotel dopo i casi di positività riscontrati dal Padova (LEGGI). Anche La Gazzetta dello Sport sottolinea l’incapacità della Fiorentina di gestire i risultati e di proporre un minimo di possesso palla nel convulso finale. La Rosea si stupisce anche dell’ostinazione di Iachini nel proporre Callejon nuovamente in un ruolo non suo. Insomma, i quotidiani rimandano la Fiorentina…

ANCHE TERRACCIANO SODDISFATTO A META’