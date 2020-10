La sfortuna di Capitan Pezzella, pronto a rinascere come l’araba fenice

La domanda che si pone La Nazione è: quando rientra German Pezzella? Il capitano si è sottoposto ad un’operazione sulla quale la Fiorentina non ha fornito molte indicazioni, anche per tutelare la privacy dell’argentino, ma quel che è certo e che il lavoro per il rientro in campo è già cominciato. Intanto la squadra dovrà fare a meno di lui quasi sicuramente fin dopo la sosta, quando si avranno idee più precise sulle tempistiche. Non proprio baciato dalla fortuna, Pezzella, perché dopo la frattura allo zigomo rimediata a Verona è arrivata la pandemia (e con essa il contagio), quindi la caviglia ha cominciato a dare fastidio prima dell’inizio della nuova stagione, e adesso è arrivato il momento di prendere provvedimenti per lasciare il dolore alle spalle. E risorgere, come la fenice (FOTO)