Non è un inizio di stagione facile per German Pezzella, tormentato dai problemi fisici. L’ultimo è quello accusato alla caviglia che costringerà il capitano della Fiorentina a saltare le prossime partite. Ma l’argentino non si perde d’animo e su instagram posta l’immagine dell’araba fenice, nota per la sua capacità di “risorgere dalle ceneri”.