La sfida più dura in mezzo alla crisi: cuore e grinta contro una Juve non imbattibile

Tra 24 ore la Fiorentina sarà di nuovo in campo per una partita che non sarà mai come le altre, quella contro la Juve. Oltre al fattore difficoltà altissimo, ci sarà da guardare ancora la classifica visto che dopo 11 punti in 13 gare la squadra ha bisogno di una svolta definitiva. Come scrive l’edizione fiorentina di Repubblica domani allo Stadium serviranno grinta, cuore e voglia di superare un ostacolo che oggi sembra insuperabile, ma che nei numeri non lo è. Il quotidiano sottolinea che prima del 4-0 di Parma, i bianconeri avevano pareggiato contro Verona, Benevento e Crotone ma allo stesso tempo non basterà la Fiorentina vista negli ultimi due incontri.

I numeri però sono impietosi per i viola: due gol su azione nelle ultime sette partite dicono molto di un gioco offensivo sterile, dove serviranno gli inserimenti di Castrovilli e Bonaventura e un Ribery in grado di fare la differenza. Contro la Juve c’è bisogno della sua classe e delle sue giocate per poter avere qualche speranza in più ma in senso assoluto sarà indispensabile che la squadra vada oltre i propri limiti.

La mission impossible nella nuova casa di Chiesa (che non è stato rimpiazzato)