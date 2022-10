La sfida dell’ex Sportiello: dalla ferita Astori a quel legame indissolubile

Fosse stato per Marco Sportiello la partita di oggi tra Atalanta e Fiorentina l'avrebbe giocata volentieri anche a divise invertite. Non è un mistero che nel cuore del portiere sia rimasta Firenze, soprattutto dopo quella drammatica annata per Astori. Lui quei momenti se li ricorda ancora molto bene. Quella notte di inizio marzo a Udine l'ha vissuta in prima persona, perché fu l'ultimo a vedere il capitano viola. Sportiello dopo quell'accaduto si è legato molto Firenze, parlandone sempre molto bene, anche se la strada del mercato lo ha visto ritornare a Bergamo. L'infortunio di Musso è una grande chance per lui. Come ricorda La Nazione, contro la Roma è stato uno dei migliori in campo, decisivo in un paio di parate che hanno poi regalato la vittoria alla sua squadra. Adesso la chance contro la sua ex Fiorentina. I suoi numeri sono veramente buoni pur essendo il sostituto. Lo score totale parla di 123 presenze in nerazzuro e di 34 occasioni nelle quali ha mantenuto la porta inviolata.