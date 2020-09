La settimana di Commisso: a Milano con la squadra, ma prima la questione Stadio

Rocco Commisso non lascia indietro nessuno, dalle giovanili alle ragazze viola: segue da vicino gli allenamenti dei suoi tesserati, ragiona faccia a faccia con i suoi dirigenti, dopo che per mesi lo ha dovuto fare per telefono. Ma a breve dovrà occuparsi anche delle infrastrutture. Venerdì è stata la volta di Bagno a Ripoli, mentre con ogni probabilità sarà in settimana il giorno giusto per incontrare Dario Nardella in merito alla questione stadio: c’è da ridiscutere il tutto alla luce del nuovo emendamento (ECCO NEL DETTAGLIO CHE COSA PREVEDE). E sabato, ovviamente, sarà a San Siro per la partita della sua Fiorentina. Lo scrive La Nazione.