All’interno dell’approfondimento economico della Gazzetta dello Sport, si legge che la Serie A ha sviluppato, nel tentativo di reggere l’urto generato dall’esplosione del virus in Italia, un debito di esattamente 2,482 miliardi di euro, che rischia di diventare mortifero nel caso in cui il campionato, e dunque la macchina economica, non riescano a ripartire. In questa Caporetto, chi sarebbe a rischiare maggiormente? Sarebbero le squadre che hanno chiuso l’annata in passivo, contando di risanare normalmente il bilancio nel resto del triennio. Tra di esse, le genovesi, che si fondano su un sistema di plusvalenze che necessita di approvvigionamenti continui, il Milan, che negli ultimi anni ha accumulato debiti a non finire, e la Roma, che sta trattando per il passaggio di proprietà a Friedkin e potrebbe dover assistere ad una brusca frenata. Meno rischi, invece, per la Fiorentina. La parte dei Paperoni, d’altra parte, la fanno Napoli e Atalanta, con bilanci nettamente positivi. Meno interessate squadre come Roma e Inter, ormai diventate brand internazionali e sostenute da colossi economici di livello mondiale.