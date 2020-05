La Serie A alle prese con il taglio degli stipendi. La situazione della Fiorentina

Nel quadro generale disegnato da Il Corriere dello Sport sulla situazione relativa al taglio degli stipendi in Serie A, trova spazio anche il caso della Fiorentina. I rappresentanti dei calciatori (Pezzella e Badelj) – si legge – stanno portando avanti col club la trattativa sul fronte del taglio degli ingaggi. Entrambe le parti in causa, giocatori e dirigenti, hanno sempre sottolineato il clima costruttivo instaurato in materia. Rocco Commisso, non troppo tempo fa, ha detto: “Se i giocatori non faranno la loro parte, si ritroveranno da soli. Devono guardare a lungo termine”, specificando al tempo stesso l’assoluta apertura dimostrata dal proprio spogliatoio in merito.