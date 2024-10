La serenità di Gudmundsson: svanito l’invisibile macigno. Testa a Lecce

Dopo aver sancito l'estraneità dai fatti contestati, l'invisibile macigno che faceva peso su Gudmundsson si è dissolto. Anche se l'islandese faceva comunque trasparire tranquillità nei suoi atteggiamenti. Come scrive La Nazione, Albert a Lecce potrà giocare con la mente libera. Se la preoccupazione era presente contro Lazio e Milan, ragionevolmente ancora non abbiamo visto il vero numero 10 viola. Certamente da questo momento difficile è riemerso ancora più forte di prima, anche mentalmente, pronto a dare il 100% sul campo da calcio. E potrà anche essere richiamato in Nazionale, dopo l'assenza da inizio anno causa processo. Adesso si darà il via alla vera e propria coppia d'attacco viola, quella formata con Kean.