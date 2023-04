La sera agrodolce della Fiorentina. Il rischio del lungo stop per Bonaventura

Oltre al risultato non positivo la Fiorentina teme per l'infortunio di Jack Bonaventura, uscito nel secondo tempo

Ieri una delle note stonate della partita, oltre alla sconfitta, è stato il problema fisico di Bonaventura. Il report di ieri sera non ha tranquillizzato i tifosi, e nemmeno la Fiorentina. Infatti, secondo il Corriere Dello Sport la società viola sarebbe preoccupata di un possibile lungo stop per l'ex Milan. E lo stesso italiano ha detto in sala stampa che sarebbe un grande peccato perderlo adesso.