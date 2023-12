La sentenza: dal dischetto Nico è infallibile. E la Fiorentina gode

La Gazzetta dello Sportsi concentra su Nico Gonzalez, infallibile dal dischetto di rigore contro il Genk. Per qualcuno speedy Gonzalez è diventato "Ice Nico", si legge. Nico di ghiaccio. infallibile Nico. Da quando veste la maglia viola, ha tirato 10 calci di rigore. Li ha segnati tutti. Nei 5 maggiori campionati europei, soltanto un’altro grande specialista gli è davanti: Hakan Calhanoglu, 11 su 11 di fila con l’Inter. L’argentino sempre più decisivo con la Fiorentina, e non soltanto dal dischetto. E’ il re del gol viola: in questa stagione ne ha già firmati 6 (+ 1 assist) in campionato, a un solo passo dal record personale e ora si è sbloccato anche in Europa. Quando il gioco si fa duro, arriva Nico, come l’anno scorso quando portò in finale di Conference la Fiorentina stracciando il Basilea con due reti e una partita strepitosa. Gonzalez negli ultimi tempi c’è sempre stato, ma adesso ancora di più.