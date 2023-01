La seconda vita di Nico Gonzalez: l’argentino c’è e i numeri confermano

Nico Gonzalez è tornato ad essere centrale in questa Fiorentina. L'esterno argentino allontana le voci su una possibile cessione

Il Corriere dello Sport si sofferma sul ritorno in campo di Nico Gonzalez . L'argentino, dopo quel 17 novembre, dove l'ennesimo infortunio l'aveva lasciato fuori dalla Fiorentina e dal Mondiale, ha deciso di puntare forte sul progetto viola e crederci fino infondo.

Pochi minuti, tanti gol

77 giorni sono passati prima del match contro il Sassuolo. Il gol vittoria dell'argentino non rilancia solo la Fiorentina, ma anche l'esterno stesso che si ritrova secondo posto, alla pari di Cabral, come miglior marcatore della Fiorentina con 5 gol. Un gol ogni 82'. Insomma, Nico Gonzalez vuole continuare a correre per questa Fiorentina e le voci di un possibile addio proveniente dalla Premier e dal Valencia sono soltanto un lontano ricordo.