La seconda maglia della Fiorentina: tutta una questione di anima

Tutta una questione di anima. Era «viola» quella utilizzata un mese fa per identificare la prima maglia da gioco della prossima stagione, sarà invece «di Firenze» quella racchiusa nello slogan che Kappa ha scelto di lanciare per svelare ai tifosi la seconda casacca della Fiorentina per il 2024/25. Un kit semplice, con chiari riferimenti al passato (sono stati presi come modelli i completi del 1968/69, quella del secondo scudetto, e del 1975/76, quando la squadra di Mazzone si aggiudicò la Coppa Italo-inglese) che la Fiorentina ha svelato ieri, nel primo vero giorno di ritiro.

A predominare, come in tutti i completi «da trasferta», è il colore bianco, una texture con un effetto a trame diagonali tono su tono arricchita da pochissimi inserti rossi, ovvero lo stemma dello sponsor tecnico e un giglio stilizzato dal sapore vintage che riprende - ingrandito - quello utilizzato nel marchio societario. La casacca, che come la prima maglia ha il colletto e lo scollo a V, ha anche un riferimento al mondo del tifo e a Davide Astori: sul lato interno del colletto sono presenti 13 piccoli gigli, 12 viola in omaggio al dodicesimo uomo e uno rosso in memoria dell’eterno capitano. Entusiastici, via social, i commenti dei tifosi.