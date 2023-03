La scomodissima trasferta di Sivas: torna Bonaventura, dubbi in attacco

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul prossimo impegno della Fiorentina. Archiviato il campionato, Italiano deve pensare alla Conference League. Per questo motivo ecco pronto Bonaventura, con Nico Gonzalez e Igor pronti a tornare titolari. Terracciano va verso il recupero, mentre in attacco ci sono forti dubbi. Jovic parte favorito, ma lasciare fuori questo Cabralè complicato. La Fiorentina giocherà a Sivas e attenzione, non sarà una gara semplice.