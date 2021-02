La scalata di Martinez Quarta, la certezza che ha conquistato Firenze

Quando un calciatore infila una buona prestazione dietro l’altra e gli apprezzamenti misti a piacevole stupore per il rendimento che forse non t’aspetti lasciano il posto ad un silenzio-assenso perché non c’è più niente di strano, significa una cosa soltanto: quel calciatore è una certezza. Pari pari, osserva Stadio in edicola oggi, ciò che sta accadendo con Lucas Martinez Quarta. Alla fine quelli bravi vanno in campo e meno male: titolare contro Torino, Inter (due volte, Coppa Italia compresa), Sampdoria e Spezia, applausi e meraviglia all’inizio, applausi e basta dopo. Martinez Quarta ha conquistato Firenze.

