La Sampdoria tiene, poi Italiano esce allo scoperto: l’episodio decisivo

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla Sampdoria e su come, per un lungo tratto, ha inibito la Fiorentina. Per una mezz’oretta fa tutto la squadra viola, corricchia e trotterella non trovando misure e soluzioni, mentre la Sampdoria ci tenta con Lammers (tiro alto da buonissima posizione), Leris (tiro centrale, para Cerofolini) e Augello (tiro insidioso, para ancora il portiere viola, poi Biraghi spazza via), e sarà una coincidenza e forse non lo è, quando Leris alza bandiera bianca per il problema alla spalla e i blucerchiati perdono l’incursore che inibisce l’azione della squadra di Italiano.