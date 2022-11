La Samp deve fare cassa. Ecco come la Fiorentina può aiutare i blucerchiati

Come è noto, la Sampdoria non se la sta passando affatto bene tra i risultati mediocri sul campo e, soprattutto, le vicende societarie che stanno affliggendo i genovesi ormai da mesi. La società è, infatti, da tempo alla ricerca di un compratore ed è imprigionata in un trust di due società legate a Ferrero ed a rischio fallimento. In questo scenario, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, diventa imprescindibile per i blucerchiati tentare di aumentare le entrate attraverso il mercato, dove potrebbe subentrare anche la mano della Fiorentina. La priorità della Samp è, appunto, fare cassa in uscita per poi muoversi in entrata, e tra i giocatori che possono portare risorse immediate ai liguri c'è sicuramente Abdelhamid Sabiri. Il marocchino è, come noto, seguito dai viola, che sono pronti a mettere sul piatto cash e Zurkowksi come contropartita. Altri giocatori che la Samp potrebbero mettere sul mercato, secondo il quotidiano, sono poi Colley, Bereszyński e Ciccio Caputo.