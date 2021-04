La rosa determinerà il tecnico: Fiorentina, che squadra vuoi fare?

Le esigenze di mercato del prossimo allenatore viola sono un nodo fondamentale nella scelta del profilo adatto

Il Corriere Fiorentino aggiunge una riflessione alla questione nuovo allenatore: molto dipenderà dalle intenzioni della Fiorentina in sede di mercato. Perché se è certo che Gennaro Gattuso ha fatto un passo indietro per via sì dei buoni risultati col Napoli, ma anche per la riluttanza della società viola nel rivedere profondamente la rosa, allora la Fiorentina deve virare su un profilo che non abbia pretese di questo tipo. Juric sembra destinato a Napoli, proprio in luogo di Ringhio, e De Zerbi, che nello scontro diretto di due settimane fa ha convinto Commisso, ma che è molto ambito in Italia e non solo, non è esattamente un tecnico abituato a lavorare con quel che trova. Nel caso in cui gli incastri non dovessero funzionare, sono pronte le alternative Marcelino e Cannavaro, con direttori tecnici come Accardi, in scadenza con l'Empoli, o il sempre attuale Lippi.