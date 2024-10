La Roma e il mal di trasferta. I giallorossi cercano conferme al Franchi

La Roma non sta attraversando un gran periodo. La stagione dei giallorossi non è decollata per adesso, come dimostrano anche i numeri. Sia le gestione De Rossi che quella Juric non sono riuscite a risolvere alcuni problemi. Il primo è quello della lontananza dall'Olimpico. Nessuna vittoria in trasferta, 4 pareggi in A e la cocente sconfitta in Svezia in Europa League. Mentre l'altro difetto cronico è quello dei gol, la Roma non segna spesso e non produce spesso occasioni concrete da gol. Al Franchi Juric capirà davvero cosa può essere la sua squadra. Fonte Tuttosport