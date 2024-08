Idee e sistemi a confronto sulla Gazzetta dello Sport. Come cambia l'attacco viola dalla visione di Vincenzo Italiano a quella di Raffaele Palladino, non solo negli uomini ma anche nel modo di interpretare il gioco. Se per l'allenatore oggi al Bologna a giocare un ruolo fondamentale erano gli esterni, per il nuovo mister gigliato sarà fondamentale l'apporto che dovranno dare i due trequartisti nell'innescare la punta centrale. Il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 implica, dunque, molte variazioni in ogni zona del campo ed anche, ovviamente, in avanti. Ed ecco perché c'è grande attesa, adesso, per il nuovo tridente Colpani-Gudmundsson-Kean.