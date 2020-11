Cesare Prandelli apporterà delle modifiche alla Fiorentina in vista della gara contro il Benevento, anche se la sua rivoluzione – scrive La Nazione – avverrà a piccole dosi. Servirà un po’ di pazienza, anche perché il nuovo tecnico non ha la rosa al completo. Caceres e Quarta sono volati dall’altra parte del mondo, Milenkovic ha lasciato Firenze lunedì e Pezzella non si è ancora ripreso dai postumi dell’intervento alla caviglia. Dei centrali in rosa resta il solo Igor, con Venuti possibile jolly.

Non va meglio né a centrocampo né in attacco: il duo Pulgar-Amrabat (il motore del 4-2-3-1 che potrebbe essere la base di partenza) farà ritorno a metà della prossima settimana mentre davanti non c’è un esterno che possa far le veci di Callejon, ancora positivo.

Un giocatore, in particolare, è finito nel mirino di Prandelli: si tratta di Castrovilli. Fino a sabato, quando con la fine della bolla potrà aggregarsi alla Nazionale, l’azzurro verrà infatti testato in due soluzioni: come mezzala, dove ha fatto le cose migliori diventando in questo campionato anche il capocannoniere della squadra, che come trequartista, il ruolo in cui è nato.