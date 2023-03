La “rivincita” di Dragowski. E la nazionale lo convoca di nuovo

Tuttosport parla oggi dell'ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, artefice di una grande prova in Spezia-Inter. Una parata su rigore alla Boruc, il suo modello ed il suo idolo da incorniciare. Per festeggiare quel ritorno in nazionale polacca già sancito dalla pre-convocazione del nuovo ct Santos per i match contro Repubblica Ceca ed Albania. Ieri Bartlomiej Dragowski ha tolto ogni dubbio ed ogni preoccupazione per le sue condizioni fisiche, giocando una partita superlativa contro i nerazzurri. Non solo per il rigore parato a Lautaro, ma per tutta una serie d’interventi che lo pongono come il grande protagonista di serata. Quello di ieri sera è il settimo rigore su ben ventisette che il polacco ferma agli avversari che in Serie A hanno calciato contro di lui dal dischetto. Perso il mondiale in Qatar con la valigia già fatta, per un infortunio grave patito proprio nell’ultima gara prima della sosta al Bentegodi di Verona a novembre, accelerata perfino la ripresa di circa un mese, a dispetto delle previsioni e dei medici, oggi Dragowski si gestisce al meglio negli allenamenti per non forzare la caviglia destra. Il quotidiano scrive poi "Lo Spezia trova forse il miglior portiere della sua storia".