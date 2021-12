La rivincita di Callejon: da epurato a leader silenzioso

Italiano lo ha messo fin da subito al centro del progetto tecnico, Callejon vive il momento migliore da quando è in viola

La Nazione si occupa del riscatto di José Maria Callejon . Lo spagnolo era stato uno dei primi nomi cerchiati nella lista degli epurati di Gennaro Gattuso. Con l'arrivo di Italiano, invece, l’esterno classe ’87 è stato messo al centro del progetto tecnico. E adesso è protagonista del suo momento migliore da quando ha scelto di sposare l’avventura viola. Un percorso nato tra mille difficoltà, come sostituto di Chiesa nel 3-5-2 di Iachini, e proseguito tra altrettante incomprensioni, che adesso stando i suoi frutti.

Accantonati dubbi e incertezze, lo spagnolo è stato da subito responsabilizzato. Merito della fiducia dell'allenatore e del ruolo di leadership assunto agli occhi dello spogliatoio. Nelle ultime due partite si è preso la copertina: prima l’assist per Vlahovic con l'Empoli, poi la rete in campionato contro la Sampdoria: il primo sigillo in Serie A della sua avventura a Firenze,