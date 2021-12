Il vecchio e il bambino: la Fiorentina ritrova Callejon e Sottil

12 anni di differenza, entrambi a segno contro la Sampdoria

Repubblica Firenze si concentra su Riccardo Sottil e José Maria Callejon , entrambi in gol contro la Sampdoria. Riportiamo una parte dell'articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

"Dodici anni di differenza e due percorsi diametralmente opposti. Da una parte Josè Maria Callejon, dall’altra Riccardo Sottil. Entrambi a segno e autori di una prestazione, quella nella vittoria con la Sampdoria, che ha restituito ad Italiano un tridente offensivo interamente a segno. Ma se per Vlahovic ormai la continuità e il rendimento sempre ad alta intensità sono una certezza, per i due esterni d’attacco l’ultima gara ha segnato una svolta. Due prestazioni di sacrificio, qualità, concretezza e carattere. L’esperienza dello spagnolo che ha finalmente giocato una gara all’altezza del suo talento e tutta la voglia di spaccare il mondo di Sottil che stavolta ha sfruttato appieno l’occasione di partire dal primo minuto e oltre al gol ha anche confezionato un assist".

Il quotidiano sottolinea come la Fiorentina abbia puntato fortemente su Sottil. Da lui la società si aspetta il salto di qualità e un passo verso la maturità. Ciò che non manca a Callejon, a segno con la Fiorentina solo in Coppa Italia un anno fa prima della rete di martedì. Segnali di crescita si era già visti ad Empoli.